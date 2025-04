Alvaro Morata, nel corso della prossima estate, potrebbe lasciare il Galatasaray per tornare al Milan. Arrivato in rossonero nell'ultima finestra estiva di calciomercato, l'attaccante spagnolo non ha mai davvero convinto sotto la guida tecnica di Paulo Fonseca e Sérgio Conceicao. Da qui la decisione di accettare il prestito a gennaio al club turco. Purtroppo, però, le cose non sono cambiate. In Turchia ha sofferto parecchio la concorrenza con un big come Victor Osimhen e di fatto non ha mai lasciato il segno nonostante qualche gol sparso qua e là.