Calciomercato Milan – Miranchuk e Roca obiettivi per il centrocampo

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Secondo quanto riferisce ‘Tuttosport’, il Milan sta seguendo due nomi in particolare per il centrocampo: si tratta di Aleksey Miranchuk e Marc Roca. Il primo viene valutato molto dalla Lokomotiv Mosca, per questo motivo i rossoneri vorrebbero inserire Ricardo Rodriguez nella trattativa (non più Diego Laxalt) per abbassare le pretese dei russi.

Diversa la situazione di Roca. Con l’Espanyol retrocesso in seconda divisione la valutazione potrebbe crollare significativamente. Lo spagnolo ha una clausola di 40 milioni di euro, ma a questo punto a 15-16 milioni si potrebbe chiudere.

