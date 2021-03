Calciomercato Milan – Milenkovic, in vantaggio il Manchester United | News

Calciomercato Milan: Milenkovic verso la Premier League

Nikola Milenkovic, a lungo obiettivo di calciomercato del Milan, dovrebbe trasferirsi, invece, in Premier League a fine stagione. Lo ha riferito ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola.

Sul difensore centrale serbo, classe 1997, secondo la ‘rosea‘ è in vantaggio, netto, il Manchester United, sebbene anche altri club (Tottenham, sempre in Inghilterra e Inter, nella nostra Serie A), lo stiano corteggiando.

Il Diavolo, che ha virato su Fikayo Tomori (vanta un diritto di riscatto dal Chelsea per 28 milioni di euro) sembra, dunque, aver mollato un po’ la presa sul numero 4 della Fiorentina. La pista potrebbe riaccendersi solo in caso di cessione di Alessio Romagnoli.

Milenkovic, per inciso, verrà ceduto dai viola perché ha rifiutato di prolungare il contratto con la società gigliata, in scadenza il prossimo 30 giugno 2022. E Rocco Commisso, Presidente della Fiorentina, gongola.

Già, perché Milenkovic, arrivato dal Partizan per 6 milioni di euro nel 2017, sarà venduto per non meno di 35. Clamorosa plusvalenza, dunque, per le casse del club toscano. Intanto il Milan osserva un attaccante in Premier League >>>