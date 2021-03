Calciomercato Milan – Osservato un attaccante in Premier League / News

Calciomercato Milan, si osserva Zaha

Nel corso del prossimo calciomercato, il Milan dovrà intervenire per rinforzare la rosa e, come noto, i rossoneri sono alla ricerca di un attaccante. Il gap con le prime della classe si è accorciato e quindi con gli interventi giusti si potrà provare a colmare del tutto. L’occasione è ghiotta e Paolo Maldini lo sa molto bene. La prossima sessione di calciomercato per il Milan potrebbe essere importantissima. Si cercano però, come sempre, alcune occasioni di mercato e una di queste potrebbe arrivare dalla Premier League, campionato sempre ricco di talenti.

Secondo le ultime notizie, infatti, alcuni osservatori del Milan sarebbero stati notati al Selhurst Park per seguire il match tra Crystal Palace e West Bromwich Albion, terminata 1-0 per i padroni di casa. A quanto pare, il motivo della gita in Inghilterra degli scout rossoneri sarebbe proprio il centravanti della squadra rossoblù.

A riportare la notizia è stato il portale sempremilan.com, che sostiene che appunto fossero due gli osservatori del Milan intenti a seguire il Crystal Palace. Ma chi è, dunque, il giocatore nel mirino degli osservatori rossoneri?

Il sito non ha fornito un nome preciso, ma è probabile, viste anche alcune notizie precedenti, che l’osservato speciale fosse Wilfried Zaha, attaccante ivoriano classe 1992.

Si tratta di un attaccante rapido, che può giocare sia da prima punta che da esterno. Molto longilineo, è alto 180cm per 68kg. Proprio questa costituzione gli permette di essere così scattante. Molti staranno già pensando a Rafael Leao, attaccante francese classe 1999 del Milan, e in effetti le caratteristiche sono abbastanza simili.

La differenza sta nella propensione di Zaha nel gonfiare la rete. Sono già 9 i gol messi a segno quest’anno in 20 partite. Una media di un gol ogni due gare. Vanta anche un passato nel Manchester United, che lo aveva acquistato proprio dal Crystal Palace, salvo poi rivenderglielo. Con i Red Devils, infatti, non ha mai inciso: 4 presenze e nessun gol.

Viceversa, negli ultimi anni, col Crystal Palace è letteralmente esploso. Non è un caso che il club inglese chieda i 70 milioni della clausola rescissoria per cederlo. Per il Milan, dunque, sarebbe un investimento davvero importante, ma che potrebbe portare all’attaccante del futuro, che i rossoneri stanno cercando.

Bisogna però fare attenzione anche alla concorrenza: Zaha piace molto anche a Everton e Chelsea, club inglesi che non hanno difficoltà economiche. Questo, ovviamente, li pone in una condizione migliore per potersi aggiudicare Zaha pagando la clausola rescissoria. Il Milan però lo valuta attentamente e, per farlo meglio, lo ha osservato da vicino.