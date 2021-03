GAZZETTA DELLO SPORT – La prima pagina di oggi, 15 marzo 2021

Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi

Questa la prima pagina de ‘La Gazzetta dello Sport‘, in edicola oggi, lunedì 15 marzo 2021. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

‘La Gazzetta dello Sport‘ in edicola questa mattina, in prima pagina, parla della fuga Scudetto dell’Inter di Antonio Conte. Vittoria sofferta, 1-2, in casa del Torino ma +9 in classifica sul Milan. I rossoneri, infatti, perdono 0-1 a ‘San Siro‘ contro il Napoli dell’ex Gennaro Gattuso. Polemiche roventi, però, per la mancata concessione di un rigore su Theo Hernández nel finale.

Tripletta, invece, di Cristiano Ronaldo in Cagliari-Juventus 1-3: il portoghese ha scavalcato Pelé nella classifica marcatori di tutti i tempi. Peccato, però, che CR7 meritasse, prima del suo show, un cartellino rosso diretto per intervento in gioco pericoloso sul portiere Alessio Cragno.

