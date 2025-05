Calciomercato Milan, Mastantuono: ecco la voglia del River Plate

Inter e il Milan, come scrive Gazzetta.it, sarebbero stati tra i primi club interessati a Franco Mastantuono, fantasista classe 2007 del River Plate. Le mosse delle due squadre di Milano non sono servite per eliminare le concorrenti per la prossima sessione di calciomercato. Sul giocatore ci sarebbero il Real Madrid, il Barcellona, il Manchester City e il Paris Saint Germain. Fissata una clausola da 46 milioni di dollari. Questo il prezzo per garantirsi le prestazioni di Mastantuono.