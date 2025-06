Sono ore caldissime quelle che sta vivendo Tijjani Reijnders, centrocampista del Milan, in vista del trasferimento al Manchester City. Da qualche giorno si parla di questa trattativa in atto, con il giocatore aperto anche alla possibilità di lasciare il club che lo ha fatto crescere in modo esponenziale. Le ultime informazioni in merito le hanno fornite i colleghi Fabrizio Romano e Matteo Moretto. Secondo quanto riportato sarebbe in chiusura la trattativa tra i due club, con l'accordo che è davvero molto vicino. Si conta di chiudere presto e i Citizens avrebbero anche raggiunto un'intesa di massima con l'olandese.