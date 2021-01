Calciomercato Milan – Maldini stringe per Simakan | News

Calciomercato Milan: rush finale per l’acquisto di Simakan

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Paolo Maldini e Frederic Massara stringono i tempi per Mohamed Simakan, classe 2000, difensore centrale dello Strasburgo.

È lui, infatti, il prescelto dai due dirigenti rossoneri per rinforzare la retroguardia a disposizione del tecnico Stefano Pioli in questa sessione invernale di mercato.

A che punto è la trattativa? Il quotidiano ‘Tuttosport‘ oggi in edicola ha sottolineato come la prima offerta del Milan per Simakan fosse stata di 15 milioni di euro bonus compresi (12+3).

Dinanzi al ‘no’ dello Strasburgo, la società rossonera si è dichiarata disponibile a salire a 18 milioni di euro, sempre bonus compresi (15+3), mentre gli alsaziani hanno risposto di voler trattare soltanto da una base di 18 più bonus.

Si tratterà ancora nei prossimi giorni: la volontà di Maldini e Massara, ad ogni modo, è quella di portare Simakan al più presto alla corte di Pioli. Mollato Ozan Kabak (Schalke 04), vista la valutazione troppo alta (25 milioni di euro).

Calciomercato Milan: grande affare in vista per Maldini? Vai alla news >>>