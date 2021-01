TUTTOSPORT – La prima pagina di oggi, 7 gennaio 2021

Tuttosport, la prima pagina di oggi

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Questa la prima pagina di ‘Tuttosport‘, in edicola oggi, giovedì 7 gennaio 2021. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

‘Tuttosport‘ oggi in edicola, in prima pagina, rilancia le ambizioni di Scudetto della Juventus. La ‘Vecchia Signora‘ di Andrea Pirlo ha vinto, infatti, per 1-3 a ‘San Siro‘ contro il Milan di Stefano Pioli. Doppietta di Federico Chiesa, rete di Weston McKennie. Per il Diavolo, comunque ancora in vetta alla classifica di Serie A, inutile il gol di Davide Calabria.

In alto, sotto la testata, il commento a Sampdoria-Inter 2-1, con gli ex Antonio Candreva e Keita Balde ad abbattere le velleità dei nerazzurri ed a Torino-Verona 1-1. Al capolavoro di Federico Dimarco ha risposto Bremer: c’è ancora vita in casa granata.

Spezia da applausi, invece, a Napoli: rimonta e vince, 2-1, contro gli azzurri di Gennaro Gattuso.