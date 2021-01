Milan-Juventus, Calabria: “Niente da buttare via o per cui pensare male”

Milan-Juventus, le dichiarazioni di Calabria nel post-partita

MILAN-JUVENTUS ULTIME NEWS – al termine di Milan-Juventus. La gara, disputatasi a 'San Siro', era valida per la 16^ giornata di Serie A.

Sul suo ruolo in mediana e la partita: “Era tanto che non ci giocavo, ma avevo fatto questo ruolo in un centrocampo a tre, che era un po’ diverso. Siamo contenti della partita, siamo pur sempre lì in alto. Abbiamo giocato bene contro una squadra fortissima, nei titolari e tra chi entra. Dobbiamo guardare già a sabato al Torino”.

Sulle indicazioni tattiche di Stefano Pioli: “Mi ha detto di giocare un po’ più a uomo su Aaron Ramsey e Cristiano Ronaldo quando si allargava per puntare Diogo Dalot. Poi mi ha detto di stare tra le linee, lasciando Kessié un po’ più basso e io un po’ più in alto. Non è facilissimo, era tanto che non giocavo lì. Ma sono orgoglioso della squadra. Poi loro sono forti. Ma non c’è niente da buttar via, niente per cui pensare male dopo questa partita”.

Sulle differenze tra le due posizioni in campo: “Da terzino gioco più libero, ma mi piace fare il centrocampista. Quindi in caso di emergenza, se serve, io gioco ovunque. Anche se mi spiace per gli infortunati e per Rade Krunić positivo al CoVid”.

Sul Milan che vola perché manca il pubblico allo stadio: “Mi dicono che non posso parlare (ride, n.d.r.). Quando ‘San Siro’ ti punzecchia non è mai facile. Forse ci ha aiutato all’inizio. Ora i tifosi ci mancano. Il pubblico potrebbe darti quella spinta in più per fare una corsa in più e per ribaltare la gara. Ma l’importante è la salute, speriamo che con questo vaccino si potrà tornare presto allo stadio”. LE PAGELLE POST-PARTITA DEI CALCIATORI ROSSONERI >>>