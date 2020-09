Calciomercato Milan – Maldini scatenato: idea Chiesa per Pioli

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – ‘Tuttosport‘ oggi in edicola ha ricordato come Federico Chiesa, classe 1997, esterno offensivo della Fiorentina, piaccia molto al Milan. Al di là dell’esistenza di una reale trattativa in questo momento del calciomercato.

Pioli stravede per Chiesa

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha già allenato Chiesa a Firenze e stravede per lui. Averlo in rossonero, sicuramente, contribuirebbe ad alzare il tasso tecnico e qualitativo, anche in termini di gol ed assist, del 4-2-3-1 impiegato dall’allenatore emiliano. Chiesa andrebbe a prendere il posto di Samu Castillejo come esterno alto a destra nel tridente di trequartisti.

Il nome di Chiesa, ha evidenziato il quotidiano torinese, aleggia dalle parti di ‘Casa Milan‘ da inizio mercato, ma, finora, di contatti effettivi tra i due club non ce ne sono stati. Questo anche perché si tratta, al momento, di un argomento sensibile tra i viola. Nonché molto costoso, eventualmente, per le casse del Diavolo.

Da Commisso via libera al ragazzo. A patto che …

Rocco Commisso, Presidente della Fiorentina, ha dato il via libera a Chiesa: può cercarsi un’altra squadra. A patto, però, che porti in dote alla Fiorentina una cifra ritenuta congrua al valore del calciatore. Il ‘nulla osta‘ di Commisso nasce dal fatto che Chiesa ha rifiutato di prolungare il contratto con la società gigliata, attualmente in scadenza il 30 giugno 2022.

Mancano, però, ancora due anni e non uno soltanto. Pertanto la Fiorentina si trova in una posizione di forza e continua a chiedere, per cedere il cartellino di Chiesa, ben 70 milioni di euro. Cifra che, per ora, ha fatto desistere molti top club interessati al ragazzo. Il quale, come si ricorderà, ha affidato la cura dei propri interessi al papà Enrico ed a quel Fali Ramadani in ottimi rapporti con ‘Casa Milan‘.

Chiesa-Milan, sarà Ramadani il deus ex machina?

Ramadani, in questo periodo, ha molti discorsi intavolati con il Milan. Uno per il riscatto a titolo definitivo di Ante Rebić, uno per l’eventuale acquisizione di Nikola Milenković, sempre dalla Fiorentina. E potrebbe rivelarsi uomo decisivo anche qualora partissero i negoziati, tra viola e rossoneri, per il trasferimento di Chiesa alla corte di Pioli.

Ad oggi, ha commentato ‘Tuttosport‘, è utopico pensare che il Milan possa sedersi al tavolo delle trattative con la Fiorentina, staccare un assegno dalla cifra così alta e portarsi a casa Chiesa. Ma, attenzione, perché alla Fiorentina, piace, e non poco, il centrocampista brasiliano Lucas Paquetá.

Le cifre dell’affare Chiesa: Paquetá finirà a Firenze?

L’ex Flamengo, a bilancio, ‘pesa’ per 25 milioni di euro sulle casse del Milan. Se la Fiorentina accettasse, nella trattativa per Chiesa, l’inserimento del cartellino del numero 39 rossonero per quel valore di mercato, allora il discorso cambierebbe e il Milan potrebbe iniziare a lavorare sulla cifra in contanti da aggiungere per il club di Commisso.

Mancherebbero all’appello 45 milioni di euro, secondo richieste attuali del patron viola, ma il Milan, in questo senso, potrebbe strutturare un’offerta simile a quella che porterà Sandro Tonali in rossonero. Per esempio, un prestito molto oneroso, con diritto o obbligo di riscatto fissato ad ulteriori 30 milioni di euro più bonus.

Chiesa con Ibrahimović: Milan da sogno

Chiesa, l’opinione del quotidiano torinese, andrebbe di corsa al Milan, club che seguiva con interesse da bambino, per giocare con Zlatan Ibrahimović. Se, verso la fine del mercato, la Fiorentina aprisse ad una soluzione simile, allora qualcosa di concreto per Chiesa potrebbe davvero muoversi in Via Aldo Rossi.

