Calciomercato Milan, Maignan in bilico? Spunta la pazza idea Chevalier

La sessione di calciomercato invernale si è appena conclusa, ma il Milan si starebbe già guardando intorno in vista dell'estate e, nelle ultime ore, sarebbe emersa la pista che potrebbe portare all'ingaggio di Lucas Chevalier. I rossoneri, infatti, nelle ultime settimane stanno vivendo qualche difficoltà di troppo tra i pali, con un Mike Maignan non irreprensibile e autore di diversi errori marchiani. Con l'estremo difensore transalpino si era parlato anche di rinnovo di contratto. E, per la verità, tra i big lui sembra essere quello più vicino al prolungamento, insieme a Tijjani Reijnders e Christian Pulisic. Le ultime uscite non brillanti avrebbero però spinto il Diavolo a fare ulteriori riflessioni in merito.