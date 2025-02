Calciomercato Milan, Maignan al PSG per Donnarumma? Dalla Francia la clamorosa indiscrezione

Mike Maignan, portiere del Milan, sembra essere stato vicino al PSG in estate: ecco il retroscena che arriva proprio dalla Francia

Mike Maignan dovrebbe firmare il rinnovo di contratto con il Milan , anche se nel corso dell'estate c'era stato un interesse da parte del PSG . Al di là degli errori commessi nelle ultime uscite l'estremo difensore transalpino rimane uno dei punti fermi del club rossonero e il prolungamento è il giusto premio per quanto fatto negli ultimi anni.

Intanto però è giunto un interessante retroscena. Fabrice Hawkins, giornalista ed esperto di calciomercato di 'RMC Sport', ha pubblicato un post sul proprio profilo 'X', spiegando come il PSG aveva individuato in Mike Maignan l'obiettivo numero uno in caso di addio di Gianluigi Donnarumma. Ecco, quindi, le sue parole.