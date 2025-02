Mike Maignan sta per firmare il rinnovo del suo contratto con il Milan, ma nel calciomercato estivo potrebbe andare via con una buona offerta

Il 'Corriere della Sera' oggi in edicola, parlando del momento difficile che vive il Milan, ha evidenziato come nel prossimo calciomercato estivo diversi giocatori - anche importanti - possano andare via. Di fatto, in casa rossonera, sembrano non esistere più intoccabili.