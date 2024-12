Nel corso delle ultime settimane al Milan è stato accostato diverse volte Luis Diaz. A lanciare l'indiscrezione per la prima volta era stato il portale colombiano 'Antena 2', che aveva riferito di un interesse da parte dei rossoneri per l'esterno del Liverpool. Il quale, in ogni caso, sembrava avesse intenzione di trasferirsi al Barcellona in caso di addio ai Reds.