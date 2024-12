Pulisic: “Voglio dare tutto per il Milan. Derby e Ibrahimovic, vi dico che …”

"Era diverso da qualsiasi cosa avessi fatto fino a quel momento. Giocatori esperti, di livello mondiale, che erano stati solo in finale di Champions League l'anno prima, e io avevo giocato a livello giovanile. E poi ci entri dentro, con allenatori di alto livello e devi solo cercare di essere uno di loro e competere con loro ogni giorno. Ho cercato di non essere troppo un fan. Dovevo entrare, cercare di essere me stesso e dimostrare che forse appartenevo a quel posto. Voglio essere anche in campo. È stato un enorme passo avanti e ci è voluto un po' di adattamento. Avevo decisamente bisogno di diventare più forte, di migliorare, di prendere decisioni più rapide in molti modi".

"Difficile sceglierne solo uno, guardavo tanto Reus" — Sul giocatore del Borussia Dortmund che lo aveva colpito: "Sarebbe difficile sceglierne solo uno, per essere onesti, ma quando sono arrivato e ho guardato la prima partita in diretta a Dortmund, stavo guardando Marco Reus. Era in una posizione che mi piaceva molto, e non potevo credere a quanto fosse liscio e setoso quando aveva la palla, e al modo in cui scivolava sul campo. E poi, sì, una volta che l'ho conosciuto, mi sono allenato con lui, ho visto il suo livello e come si allena e come lavora. Un giocatore così è qualcuno che rispetto molto".

Sulle prime luci della ribalta: "Ricordo sicuramente quando ho iniziato a giocare a Dortmund, segnando un paio di gol, sono entrato nella nazionale, stavo giocando abbastanza bene nelle fasi di qualificazione, direi molto di più, soprattutto quando avevo quell'età, guardo cose del genere. È così difficile da evitare. I tuoi social media esplodono e pensi, "Cosa sta succedendo? La gente mi conosce, parla di me". E vuoi andare a dare un'occhiata e ti emozioni, ma poi ti arrabbi quando la gente non scrive cose positive. È sicuramente una cosa che tutti i giocatori attraversano, e io l'ho attraversata da giovane, di sicuro, le mie prime due stagioni. Aggiungi un po' più di pressione su te stesso. Ma sento di averlo gestito abbastanza bene, e questo grazie alle persone intorno a me che mi hanno aiutato molto".

Milan, Pulisic: "Berhalter? Con lui una situazione dura" — Sul rapporto con Gregg Berhalter: "Sì, intendo dire, quella è stata una situazione davvero dura. È una decisione del giocatore quella di riportare un allenatore? No, no, per niente. Ecco perché è una cosa un po' folle da dire. Ma se guardiamo dalla nostra prospettiva, avevamo appena fatto delle ottime prestazioni alla Coppa del Mondo e pensavamo di essere cresciuti davvero come squadra. Quindi ci è sembrato, almeno dalla mia prospettiva, e conosco la prospettiva di molti altri, che fosse un po' ingiusto quello che stava succedendo".

"Quindi, all'epoca faceva schifo che tutta quella cosa dovesse succedere, perché penso che in qualsiasi altro mondo normale sarebbe semplicemente, sarebbe semplicemente continuato. Volevamo continuare a crescere. All'epoca, volevamo solo riprendere da dove avevamo lasciato, non volevamo dover ricominciare niente. Sentivamo di essere in un punto davvero buono, in una posizione davvero buona. E sì, le cose che andavano avanti ovviamente non hanno funzionato come volevamo, e ora abbiamo un nuovo allenatore. Fa tutto parte del processo, ma come ho detto, non è mai stata una mia decisione, o di un giocatore, quella di riportare un allenatore. Semplicemente non funziona così".

"Pochettino è fantastico. Ecco cosa mi chiede" — Sull'arrivo di Mauricio Pochettino: "Sì, penso non solo perché ha allenato in grandi club, voglio dire, è fantastico, ovviamente, ma anche perché, quando c'è un nuovo allenatore, tutti sono leggermente più in sintonia e devono impressionare un po' di più e dire, "Sai cosa? Voglio fare una buona prima impressione", [e], "Anch'io". In ogni piccola cosa. Quindi penso che molte volte sia una cosa davvero solida per una squadra, perché rende tutti molto più attenti. Quindi potevi sentirlo di sicuro all'inizio, e stiamo solo cercando di costruire su quello. È molto esigente fisicamente, di sicuro. Arrivi e gli allenamenti sono molto intensi. Si aspetta molto dalle partite. Ma questo non significa che metta da parte il calcio o cose del genere, perché abbiamo lavorato molto anche su quello. E vogliamo anche giocare con uno stile di attacco meraviglioso. Ma sì, correre e fare tutto quel lavoro è una parte importante. Non penso che sia qualcosa a cui i giocatori non siano abituati, o qualcosa del genere. È molto importante nel suo gioco, ma non è l'unica cosa".

Pulisic: "Il Milan è il posto in cui voglio essere. Ibrahimovic ..." — Sulle parole di Ibrahimovic nei suoi confronti: "Una dichiarazione del genere da parte di Ibra, non c'è molto di più di quanto lui si aspetti molto da me e il club si aspetta molto da me, ed è esattamente il posto in cui voglio essere. Voglio dare tutto per questo club. Ho dimostrato in poco tempo di poter essere una parte importante di questa squadra e aiutarci a creare obiettivi. Il titolo di "Capitan America" ​​non ha necessariamente un significato più grande di questo per me. È solo un nome divertente. Non aggiunge pressione, non la penso così. È esattamente come ha detto lui, non gli importa se mi piace o no o come si chiama. Non importa. I miei amici e la mia famiglia mi chiamano così? No. Ma faccio del mio meglio per dare sempre il massimo per il Milan e per la nazionale, e qualunque cosa la gente voglia dire a riguardo, va bene".

Milan, Pulisic: "Niente di simile al derby di Milano" — Sul derby vinto contro l'Inter: "Giocare quel derby di Milano di sicuro, non c'è niente di simile. La tensione nell'aria, l'atmosfera in quello stadio, è folle. Puoi sentire l'odio tra i club, l'intensità, la preparazione che si crea. Non c'è niente di simile. E ho giocato in alcune partite incredibili in tutto il mondo, che sia in Messico, giocando contro di loro, che sia a Dortmund, giocando in alcuni dei derby lì. Giocando in Mondiali e finali di Champions League. Ho giocato in alcune grandi partite, ma sicuramente l'atmosfera in quello stadio ha un'atmosfera diversa".

Milan, Pulisic: "Il pregiudizio su noi americani ..." — Sul pregiudizio che lui avverte contro gli americani: "Quello è stato duro. Quando ti chiedono "Pensi che esista?", beh, credo che abbiano mostrato in quella clip un sacco di persone che dicono che gli americani sono una schifezza o che non ci sono buoni giocatori. Si vedeva che c'è. Ma allo stesso tempo, onestamente non lo uso mai come scusa in nessun modo".

"Penso che ci siano stati momenti in cui c'era potenzialmente un'opportunità per me o per un altro ragazzo, e hanno dovuto scegliere qualcuno? Sì. Potrebbe essere successo nella mia carriera? Sì. Ma non ho mai detto, "Aw, non è giusto". Mi ha ispirato e spinto a voler essere molto migliore, e migliorare, e dire, "Sai cosa? Non lascerò nemmeno che questa sia una decisione, un 50-50". Quindi sì, esiste, ma non l'ho mai vista in quel modo. Penso che mio padre abbia fatto un ottimo lavoro nell'instillarmi questa mentalità, quella mentalità senza scuse. "Non importa, devi solo continuare a lavorare". E se sei abbastanza bravo, alla fine della giornata, supererai tutto".

"Il paragone con LeBron James è divertente" — Sul paragone con LeBron James: "È divertente, viaggerò per il mondo e sentirai una persona a caso gridare questo, e tu dirai, non è possibile che sia diventato una cosa. Anche LeBron era uno dei miei atleti preferiti da bambino. Le persone che si offendono, dicono, "Non paragonare nemmeno quei due!" È uno scherzo. È un meme. La gente deve rilassarsi. Non penso di essere il LeBron James del calcio. Ecco perché è divertente, perché il ragazzo che l'ha detto sono sicuro che non è così esperto di calcio".