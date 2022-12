Calciomercato Milan – Lois Openda l’erede di Ibrahimovic

Il Milan nelle prossime sessioni di calciomercato , potrebbe essere alla ricerca del nuovo nome per il futuro dell'attacco. Frederic Massara e Paolo Maldini sarebbero sulle tracce di molti giovani profili, che potrebbero rientrare nei piani futuri del Milan . Ecco un nuovo nome in orbita rossonera.

Obiettivo Openda?

Come riportato dall'edizione odierna di Tuttosport, il Milan sarebbe sulle tracce di Lois Openda, obiettivo mai lasciato del tutto da Frederic Massara e Paolo Maldini. I rossoneri lo seguirebbero fin dai tempi del Bruges nel 2019. In Olanda con il Vitesse ha fatto davvero faviulle e ora si trova al Lens dove ha segnato 7 gol. Il Milan potrebbe tornare a pensare a lui come erede di Ibrahimovic nelle prossime sessioni di calciomercato. Discorso diverso per Broja che esce dai radar a causa di un brutto infortunio.