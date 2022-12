Calciomercato Milan – Il Chelsea non molla la presa per Leao

Secondo quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, il Milan dovrà provare il massimo per trattenre Rafael Leao, cercando il rinnovo. Si perché si starebbe rifacendo sotto il Chelsea, che già in estate aveva provato a prendere il portoghese, presentando un'offerta di circa 90 milioni di euro. Ora la nuova strategia dei Blues, si legge, prevederebbe una mega offerta di ingaggio per Leao con la possibilità di pagare anche il risarcimento dovuto allo Sporting Lisbona. Al Milan arriverebbe un'offerta sopra i 100 milioni di euro. Di recente i rossoneri avrebbero parlato con l'avvocato Dimvula per il rinnvo, portando lo stipendio del portoghese tra i 6 e i 7 milioni a stagione. Resterebbe però in piedi la multa da quasi 20 milioni di euro che Leao dovrà pagare. Uno scoglio molto importante per la trattativa. L'idea del Milan, si legge, sarebbe comunque quella di volere trattenere Leao a tutti i costi, anche con le sirene della Premier League sempre più forti. Rafael Leao resta a metà tra rinnovo e cessione. Ibrahimovic: “Obiettivo seconda stella. Champions? Noi ci crediamo”