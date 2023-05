Calciomercato Milan – Loftus-Cheek è il primo nome per il centrocampo

Ruben Loftus-Cheek primo obiettivo di calciomercato del Milan per la mediana. Contatti già in corso con il Chelsea: facciamo il punto

Nel calciomercato estivo il Milan aggiungerà almeno due giocatori a centrocampo e Ruben Loftus-Cheek , in questo momento, è il primo nome da considerare. Lo ha riferito 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Per lui, centrocampista centrale inglese classe 1996 , il Diavolo si è già mosso, ha già parlato. Ha fatto, insomma, passi in avanti.

Calciomercato Milan, continua la trattativa per Loftus-Cheek

Nel 4-2-3-1 di Stefano Pioli, Loftus-Cheek può giocare in due posizioni: nella mediana a due e leggermente più avanti, da 'trequartista atipico'. In entrambi i ruoli, il numero 12 del Chelsea darebbe una grande mano ai rossoneri per via della sua capacità di accelerare palla al piede, vincere duelli, usare il suo fisico piazzato per contrastare, recuperare palla e ripartire.