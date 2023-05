Calciomercato Milan – Pioli sogna Milinkovic-Savic: ecco quanto costa

SMS, ha commentato la 'rosea', al Milan potrebbe dare effettivamente una grossa mano. Porterebbe sicuramente pericolosità in area di rigore: negli ultimi quattro campionati alla Lazio, infatti, ha sempre segnato tra i 7 e gli 11 gol. Aggiungerebbe, poi, centimetri importanti per i calci piazzati e una soluzione in fase di possesso palla.

Il serbo non è un giocatore rapido, è diverso da Kessié, ma Pioli lo apprezza molto da tempo e non ha mai cambiato idea. Il club rossonero non ci ha provato, nella passata stagione, perché costava molto. Adesso, però, la situazione è decisamente cambiata. Milinkovic-Savic andrà in scadenza di contratto il 30 giugno 2024 e andrà via in questo calciomercato estivo. Milan pronto a prenderlo.

Costerebbe 25-30 milioni: vedremo se ci sarà trattativa — A che prezzo? 'La Gazzetta dello Sport' ha ricordato come trattare con Claudio Lotito sia sempre molto difficile, ma anche come 25-30 milioni di euro possano rappresentare una stima realistica per il costo del cartellino del 'Sergente'. La passione di mister Pioli, ora, può diventare una vera e propria trattativa? Questo dipenderà dall'eventuale approdo del Milan in Champions League (quindi anche dal budget) e dalle scelte societarie.

Milinkovic-Savic, 28 anni, costo importante e ingaggio alto, non rappresenta, sulla carta, infatti, il classico acquisto di Paolo Maldini e Frederic Massara per il progetto del Milan di Elliott prima e RedBird poi. Ma c'è sempre un'eccezione alla regola. Milan, un ex Inter al posto di Bennacer >>>