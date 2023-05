Calciomercato Milan – Un ex Inter per sostituire Bennacer: le ultime

La sentenza della Corte d'Appello di ieri sera sulla Juventus ha cambiato la classifica di Serie A. Con i bianconeri penalizzati di 10 punti, al Milan di Stefano Pioli ora 'basterà' cogliere 3 punti, che sia proprio all'Allianz Stadium di Torino o a 'San Siro', in occasione dell'ultima partita di campionato contro l'Hellas Verona, per festeggiare l'approdo nella Champions League 2023-2024. Partecipare alla Champions garantirà al club maggiori introiti e per i dirigenti Paolo Maldini e Frederic Massara sarà più semplice fare mercato.