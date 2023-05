Calciomercato Milan – Trattativa concreta per Loftus-Cheek in mediana

In vista delle prossima sessione di calciomercato il Milan sarebbe in trattativa per acquisire Ruben Loftus-Cheek per la mediana

Fabio Barera Redattore

In vista della prossima sessione di calciomercato, il Milan si starebbe già muovendo su più fronti, col fine di non farsi trovare impreparata al via dalla stagione 2023/2024. Tra i nomi accostati nelle ultime settimane al Diavolo, oltre a Daichi Kamada per la trequarti, c'è stato quello di Ruben Loftus-Cheek, mediano fisico in forza al Chelsea, che sarebbe potuto essere il naturale sostituto di Franck Kessié già la scorsa estate.

Proprio su questo fronte nelle ultime ore sono emerse delle novità. Secondo quanto riferito dall'esperto di calciomercato Fabrizio Romano, attraverso il proprio profilo 'Twitter', infatti, il Milan avrebbe avviato una concreta trattativa per portare in Italia il centrocampista inglese, che sarebbe anche entusiasta del trasferimento in rossonero.