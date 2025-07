Sabato si concluderanno i lavori nel centro sportivo rossonero con il test contro il Milan Futuro previsto in mattinata. Al pomeriggio, invece, il gruppo si metterà in viaggio per la tournée nella regione Asia-Pacifico. Tre le amichevoli in programma, in tre luoghi differenti: contro l'Arsenal a Singapore il 23 luglio, contro il Liverpool a Hong Kong il 26 e contro il Perth Glory a Perth (Australia) il 31.