Calciomercato Milan – Lione su Paqueta. Ma manca l’offerta ufficiale

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Presi Brahim Díaz, Sandro Tonali e Ciprian Tatarusanu, confermati Zlatan Ibrahimović ed Ante Rebić, adesso per il Milan è giunto il momento di cedere.

Gazidis, Maldini e Massara: compito non facile

I dirigenti Ivan Gazidis, Paolo Maldini e Frederic Massara, però, così come sottolineato dal quotidiano ‘Tuttosport‘ oggi in edicola, si trovano davanti un compito tutt’altro che semplice.

Milan, tante proposte di acquisto senza soldi in ballo

Questo perché, spesso, i tre si vedono presentare offerte per i calciatori rossoneri che non prevedono esborso di soldi. Ma il club di Via Aldo Rossi, che a bilancio iscrive giocatori dal peso economico importante, ora come non mai deve monetizzare.

Paqueta, che svalutazione nel giro di 18 mesi!

Uno di quelli che potrebbe andare via è Lucas Paqueta. Prelevato per 38 milioni di euro dal Flamengo nel gennaio 2019, oggi il centrocampista brasiliano, classe 1997, ha una valutazione di mercato che oscilla tra i 23 ed i 25 milioni di euro.

Paqueta piace all’Olympique Lione

Il Milan, nel caso lo cedesse, pertanto non potrà e non dovrà incassare sotto quella cifra. Paqueta piace all’Olympique Lione, dove il direttore sportivo è il suo connazionale Juninho Pernambucano.

Manca ancora un’offerta ufficiale per Paqueta

Nonostante ciò, ad oggi, l’OL non ha ancora presentato un’offerta ufficiale al Diavolo per rilevare il cartellino di Paqueta. ECCO SU CHI PUNTEREBBE IL MILAN CON IL RICAVATO DELLA SUA CESSIONE >>>