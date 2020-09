TUTTOSPORT – La prima pagina di oggi, 14 settembre 2020

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Questa la prima pagina di ‘Tuttosport‘, in edicola oggi, lunedì 14 settembre 2020. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

‘Tuttosport‘, in copertina, parla del 5-0 rifilato dalla Juventus al Novara in amichevole. Buone indicazioni per Andrea Pirlo, tecnico bianconero, il quale, però, invoca l’acquisto di un nuovo centravanti.

Il Torino perde Ricardo Rodríguez, nuovo acquisto, infortunatosi ieri ma sta stringendo i tempi per prelevare il regista Lucas Torreira dall’Arsenal.

Calciomercato Inter, non soltanto Olivier Giroud tra i possibili vice di Romelu Lukaku. Adesso spunta anche Fernando Llorente, un esubero al Napoli.

È partita la Premier League: scherzetto di Carlo Ancelotti a José Mourinho in Tottenham-Everton 0-1. Rete, al debutto, dell’ex atalantino Timothy Castagne in WBA-Leicester 0-3.

