Ex Milan – Rodriguez infortunato: il comunicato del Torino

ULTIME NOTIZIE TORINO NEWS – Ricardo Rodriguez qualche settimana fa è passato dal Milan al Torino. Oggi lo svizzero si è infortunato alla coscia destra durante l’allenamento. Ecco il comunicato del club granata:

“Rodriguez si è fermato per un evento traumatico con interessamento agli adduttori della coscia destra da valutare nei prossimi giorni. Oggi per il gruppo squadra terzo tampone: in virtù del risultato negativo per tutti, finisce il ritiro. Il Torino riprenderà la preparazione martedì: in calendario una sessione pomeridiana”.

