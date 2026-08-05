Un'indiscrezione di mercato destinata a far rumore sull'asse Milano-Inghilterra. Secondo quanto rivelato dal giornalista di talkSPORT Ben Jacobs, il futuro di Rafael Leao potrebbe prendere delle nuove pieghe: l'entourage del calciatore portoghese avrebbe iniziato a sondare il terreno in Premier League, offrendo il calciatore a diversi club. Tra questi, oltre a Arsenal e Manchester United, figurerebbe anche il Leeds.

Calciomercato Milan, Leao in Premier? Le ultime

A lanciare la bomba di mercato è stato proprio Ben Jacobs durante la trasmissione "White and Jordan", al fianco di Adam Catterall e Carlton Cole:

“Rafa Leao è stato effettivamente proposto, che ci crediate o no, al Leeds United, oltre che al Manchester United e all’Arsenal. Considerando la portata dell’affare, gli aspetti finanziari, l’interesse e tutto il resto, non sembra che la trattativa possa andare avanti. Al momento, la mia previsione è che Leao potrebbe finire in Turchia. Ma in sostanza l'agente di Leao ha contattato diversi club di Premier League, e il Leeds era uno di questi".

Il muro iconico in Inghilterra e l'ipotesi Turchia

Nonostante i tentativi degli genti del numero 10 del Milan di aprirgli le porte del campionato più ambito al mondo, i costi complessivi dell'operazione, ovvero quelli legati al cartellino e all'ingaggio del calciatore, rappresentano un grande ostacolo insormontabile per gran parte dei club inglesi.

Da qui la clamorosa previsione avanzata da Jacobs: se i sondaggi con i vari top club non dovessero concretizzarsi, Leao potrebbe sbarcare in turchi, pronto a cogliere l'opportunità di sperimentare un nuovo campionato.