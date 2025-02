Calciomercato Milan, secondo gli ultimi rumors, i rossoneri potrebbero cambiare molto in estate. Rafael Leao piacerebbe ancora al Barcellona

Calciomercato Milan, secondo gli ultimi rumors, i rossoneri potrebbero cambiare molto in estate, specialmente se il Diavolo dovesse fallire nella rimonta verso il quarto posto, ultimo valido per la qualificazione alla prossima Champions League. Voci insistenti anche per quanto riguarda il futuro di Rafael Leao. Nicolò Schira, esperto di calciomercato, ha parlato proprio del portoghese sul proprio profilo X.