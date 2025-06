Calciomercato Milan, Leao al Bayern Monaco solo per questa maxi-offerta

In questo calciomercato estivo il Bayern Monaco ci sta provando per Rafael Leao, ma il Milan - per ora - resiste alle avances dei tedeschi

Tra i giocatori che i 'rumors' di calciomercato mettono tra i possibili partenti, in casa Milan , c'è - oltre a Mike Maignan e Theo Hernández - anche Rafael Leão . Il nativo di Almada, classe 1999 , sarebbe in realtà un intoccabile nel progetto tecnico del nuovo Milan del direttore sportivo Igli Tare e del nuovo allenatore Massimiliano Allegri . Ma da quando RedBird è alla guida del club, si sa, non esistono più incedibili.

Calciomercato Milan, per ora niente Bayern Monaco per Leao

Ogni calciatore della rosa, dinanzi un'offerta ritenuta congrua dalla società, può fare i bagagli e Leão, a quanto pare, nonostante i desideri del tecnico livornese, non si sottrae alla regola. Per il 'Corriere della Sera' oggi in edicola, il Milan - per ora - intende resistere davanti all’interesse del Bayern Monaco per il portoghese: servono come minimo 100 milioni di euro per prendere in esame una cessione del numero 10 milanista.