Calciomercato Milan, si attende il rilancio del Chelsea per Maignan

Mike Maignan dal Milan al Chelsea in questa prima finestra di calciomercato estivo è uno scenario probabile: 15 milioni però non bastano

Secondo quanto riferito dal 'Corriere della Sera' oggi in edicola, domani, lunedì 9 giugno, sarà il giorno decisivo per capire se Mike Maignan - come è probabile - si trasferirà dal Milan al Chelsea in questa prima finestra del calciomercato estivo.