Milan, come cambia la formazione con Endrick e Inácio: il possibile undici iniziale del 2027

Lunedì 28 dicembre 2026 aprirà ufficialmente i battenti la sessione invernale di calciomercato in Italia, con un avvio anticipato rispetto al resto d'Europa richiesto dai club di Serie A per esigenze legate alla chiusura dei bilanci. La finestra di riparazione, che si chiuderà il 1° febbraio 2027, vedrà il Milan assoluto protagonista di una profonda riorganizzazione interna e tecnica per assecondare le richieste dell'allenatore Rúben Amorim.

La rivoluzione nel management: l'arrivo di Krösche e l'assetto dirigenziale

Il piano operativo per gennaio: tre acquisti per blindare la Champions

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Difesa : l'arrivo di un nuovo difensore centrale per aumentare le rotazioni del reparto.

: l'arrivo di un nuovo difensore centrale per aumentare le rotazioni del reparto. Corsia mancina : l'acquisto di un terzino sinistro di ruolo che possa far rifiatare i titolari.

: l'acquisto di un terzino sinistro di ruolo che possa far rifiatare i titolari. Nuovo bomber: un attaccante pronto a ricoprire il ruolo di vice Gonçalo Ramos, favorendo così la cessione in prestito secco per sei mesi del giovane Francesco Camarda.

Se la campagna trasferimenti estiva è stata gestita in prima persona dal proprietarioe da Amorim, supportati dal gruppo di lavoro composto da Hendrik Almstadt (Director of Player Trading), Bobby Gardiner (Director of Football Intelligence) e Donato Lomonte (capo area scout), la sessione invernale vedrà l'ingresso di nuove figure chiave. Il Milan ufficializzerà a breve l'innesto dinel ruolo di Head of Football. Il manager tedesco potrebbe essere affiancato dal suo storico braccio destro, già direttore sportivo al suo fianco durante l'esperienza all'Eintracht Francoforte.La nuova squadra dirigenziale ha già tracciato le linee guida per rinforzare la rosa a disposizione di Amorim nella seconda parte di stagione. L'obiettivo primario resta la qualificazione alla prossima edizione della, oltre al riscatto in Europa League dopo un avvio di classifica decisamente deficitario. Il piano di mercato prevede nello specifico tre innesti mirati: