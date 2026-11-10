Appena 119 minuti in 6 presenze per il classe 2008 rossonero. Fabio Bazzani critica la gestione del Milan a DAZN mentre si valuta l'opzione del prestito
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In estate il Milan ha blindato il suo gioiello, Francesco Camarda, rinnovandogli il contratto fino al 30 giugno 2031. Una conferma in prima squadra arrivata dietro precisa richiesta del tecnico Rúben Amorim, che lo ha promosso a unico vice del centravanti titolare Gonçalo Ramos. Nonostante le premesse e un ottimo pre-campionato, impreziosito da una doppietta al Celtic, l'inizio di stagione del classe 2008 rossonero non è stato però dei migliori.
Camarda, i numeri della crisi e il bivio nel mercato di gennaioI dati sul minutaggio evidenziano le difficoltà di inserimento del giovane attaccante. Finora Camarda ha totalizzato appena 119 minuti di gioco effettivi, spalmati nell'arco di 6 presenze complessive tra Serie A (36') ed Europa League (83'), con una media inferiore ai 20 minuti a partita. Troppo poco per un talento che ha assoluto bisogno di continuità sul terreno di gioco per maturare e completare il proprio percorso di crescita.
La stroncatura di Fabio Bazzani a DAZN: "Gestito male"Sulla delicata gestione del classe 2008 è intervenuto ai microfoni di DAZN l'ex centravanti di Serie A Fabio Bazzani, che ha espresso forti perplessità sulla pianificazione estiva del club di via Aldo Rossi:
“Camarda è stato gestito male, ma non è colpa sua. Perché Camarda che numeri ha portato fino ad oggi per poterlo investire del ruolo di vice Ramos? Se lo investi però poi devi dargli le possibilità di giocare, accettando anche che non batta colpo. Perché non è che veniva da 15 gol fatti in Serie A e 35 partite da protagonista”.
Le prossime settimane e le scelte di Amorim chiariranno se il futuro a breve termine del canterano rossonero sarà ancora a San Siro o se passerà da un inevitabile percorso di maturazione lontano da Milano.
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