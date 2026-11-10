In estate il Milan ha blindato il suo gioiello, Francesco Camarda, rinnovandogli il contratto fino al 30 giugno 2031. Una conferma in prima squadra arrivata dietro precisa richiesta del tecnico Rúben Amorim, che lo ha promosso a unico vice del centravanti titolare Gonçalo Ramos. Nonostante le premesse e un ottimo pre-campionato, impreziosito da una doppietta al Celtic, l'inizio di stagione del classe 2008 rossonero non è stato però dei migliori.

Camarda, i numeri della crisi e il bivio nel mercato di gennaio

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La stroncatura di Fabio Bazzani a DAZN: "Gestito male"

“Camarda è stato gestito male, ma non è colpa sua. Perché Camarda che numeri ha portato fino ad oggi per poterlo investire del ruolo di vice Ramos? Se lo investi però poi devi dargli le possibilità di giocare, accettando anche che non batta colpo. Perché non è che veniva da 15 gol fatti in Serie A e 35 partite da protagonista”.

I dati sul minutaggio evidenziano le difficoltà di inserimento del giovane attaccante. Finora Camarda ha totalizzato appena 119 minuti di gioco effettivi, spalmati nell'arco di 6 presenze complessive tra Serie A (36') ed Europa League (83'), con una media inferiore ai 20 minuti a partita. Troppo poco per un talento che ha assoluto bisogno di continuità sul terreno di gioco per maturare e completare il proprio percorso di crescita.Il periodo compreso tra il 22 novembre (data della ripresa del campionato con Milan-Frosinone) e il 28 dicembre (riapertura del calciomercato) sarà decisivo. In questo mese abbondante di impegni, Camarda cercherà in ogni modo di convincere Amorim a concedergli maggiore costanza e minutaggio, forte della sua volontà di restare in rossonero. Se lo scenario non dovesse mutare, a gennaio la dirigenza potrebbe valutare una cessione in prestito secco per sei mesi. In quel caso, il Diavolo tornerebbe sul calciomercato per bloccare un profilo più pronto: il nome in cima alla lista dei desideri resta quello didel Bruges.Sulla delicata gestione del classe 2008 è intervenuto ai microfoni di DAZN l'ex centravanti di Serie A, che ha espresso forti perplessità sulla pianificazione estiva del club di via Aldo Rossi:

Le prossime settimane e le scelte di Amorim chiariranno se il futuro a breve termine del canterano rossonero sarà ancora a San Siro o se passerà da un inevitabile percorso di maturazione lontano da Milano.