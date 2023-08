Calciomercato Milan – Lazetic vicino al prestito al Fortuna Sittard

Altra cessione, dunque, per il giovane centravanti serbo. Dopo l'ultima stagione all'Altach, Lazetic è pronto a viaggiare di nuovo, stavolta in Olanda dove potrà giocare in Eredivisie. Con la maglia del Milan, invece, l'attaccante ha già esordito, nell'annata 21/22 in un match di Coppa Italia, ma trovando finora solo due presenze in match ufficiali. LEGGI ANCHE: Milan, Giroud ha rifiutato un'offerta dall'Arabia >>>