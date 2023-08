Calciomercato Milan – Giroud ha rifiutato un’offerta dall’Arabia

Olivier Giroud, attaccante rossonero, avrebbe rifiutato un'importante offerta dall'Arabia per continuare a giocare nel Milan

Il Milan , nonostante il mercato importante condotto quest'estate, avrebbe ancora bisogno di acquisire un attaccante come vice Olivier Giroud . Soprattutto se Lorenzo Colombo dovesse salutare la compagnia, l'arrivo di un nuovo centravanti sembra essere più che necessario. Il Diavolo, intanto, si coccola il veterano francese, che avrebbe compiuto un gesto davvero importante.

Secondo quanto riferito dall'esperto di calciomercato Nicolò Schira, attraverso il proprio profilo 'Twitter', Olivier Giroud avrebbe rifiutato un'importante offerta dall'Arabia Saudita. Un club del fondo PIF, circa due mesi fa, avrebbe offerto al francese un biennale da 12 milioni di euro all'anno con opzione per il terzo. Lui, però, avrebbe declinato la proposta per giocare nel Milan.