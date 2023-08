Calciomercato Milan – Si fa avanti l’idea Moise Kean: ecco la formula

La formula

Il Milan vorrebbe proporre un'offerta di prestito oneroso a 5 milioni di euro, con diritto di riscatto che potrebbe diventare obbligo a determinate condizioni. I bianconeri, però, vorrebbero monetizzare fin da subito, così che il possibile tesoretto possa essere reinvestito in altri acquisti importanti per il club torinese. Nonostante questo primo freno, il Milan potrebbe insistere, cercando di trovare una quadratura che possa accontentare entrambe le parti. Mercato Milan, una sorpresa per l'attacco >>>