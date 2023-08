Calciomercato Milan – Sondaggio per Kean: il giocatore è interessato

'Tuttosport' oggi in edicola, parlando del calciomercato del Milan , ha ricordato come i rossoneri - che cercano un colpo in attacco - abbiano bussato alle porte della Juventus per Moise Kean . Il Diavolo avrebbe pensato al centravanti italiano, classe 2000 , per ricoprire il ruolo di vice di Olivier Giroud .

Calciomercato Milan: arriverà Kean dalla Juve come centravanti?

Il quotidiano torinese, che ha comunque sottolineato come Kean non sia una prima scelta del Milan, rappresentata invece da Armando Broja del Chelsea, ha evidenziato come, in un'ipotetica operazione di calciomercato tra bianconeri e rossoneri per Kean, il problema numero uno sarebbero le condizioni di pagamento e di impegno da parte del club di Via Aldo Rossi.