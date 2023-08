Calciomercato Milan – Centrocampista, chi può arrivare se parte Krunic

Mancano due settimane alla conclusione del calciomercato estivo e il Milan sarà ancora protagonista. Così come, del resto, è stato per tutto l'arco di questa sessione di trattative. Tanto in entrata quanto in uscita. I dirigenti rossoneri Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada vogliono utilizzare questi giorni per rifinire quanto hanno in mente e per consegnare al tecnico Stefano Pioli un organico più completo e competitivo possibile.