Calciomercato Milan – L’agente di Pezzella sarà oggi a Milano

Le ultime sul calciomercato del Milan: Germán Pezzella dovrebbe lasciare la Fiorentina. Tornerà in auge l'opzione rossonera per l'argentino?

'Tuttosport' oggi in edicola ha spiegato come Germán Pezzella, difensore e capitano della Fiorentina, possa essere ceduto nella prossima sessione estiva di calciomercato. Questo perché andrà in scadenza di contratto il 30 giugno 2022 e non prolungherà con il club presieduto da Rocco Commisso.