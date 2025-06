Calciomercato Milan, la Premier spinge per Musah: ecco la richiesta

Calciomercato Milan, Musah potrebbe essere ceduto in questa sessione estiva. Sul giocatore due club di Premier League. Ecco il prezzo

Continua il calciomercato del Milan: al momento il primo mese di trattative estive ha visto un Diavolo protagonista soprattutto per quanto riguarda le cessioni. La dirigenza del Milan ha venduto, infatti, Tijjani Reijnders al Manchester City ed è in procinto di cedere anche Theo Hernandez, Morata e Thiaw. Poi si penserà anche agli acquisti, ma ci sarebbero altri giocatori in bilico. Tra questi ci sarebbe Yunus Musah.