Uno dei nomi in uscita in casa Milan in questa sessione estiva di calciomercato è senza ombra di dubbio Yunus Musah, che potrebbe finire in Premier League. Igli Tare, in merito al suo futuro, si è espresso in modo piuttosto netto nella conferenza stampa di qualche giorno fa: "Per quanto riguarda Musah, lo ritengo un ottimo giocatore, ma stiamo cercando giocatori con caratteristiche che servono al progetto che abbiamo con Allegri e vogliamo un mediano basso nel centrocampo a tre. Lui non ha queste caratteristiche. Può giocare in un centrocampo a due o a tre con altre caratteristiche. Questo è il vero motivo per cui vogliamo qualcosa di diverso. Stiamo valutando di prendere anche un altro a centrocampo. Poi l'attaccante. In caso di cessione poi anche un'ala".