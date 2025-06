Calciomercato Milan, i rossoneri potrebbero fare sforzi importante in attacco. Secondo 'Il Corriere dello Sport' incontro per Retegui

Igli Tare avrebbe promesso l'arrivo di un profilo di livello in attacco, che possa da subito giocarsi il posto da titolare con Santiago Gimenez. Così 'Il Corriere dello Sport' fa il punto sul calciomercato del Milan e la ricerca di un nuovo bomber per cui il budget dovrebbe scavallare abbondantemente la media spesa del club. Secondo il quotidiano l'investimento, sia a livello economico che di nome, verrà fatto per Allegri.