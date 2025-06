Calciomercato Milan, la Juventus tenta il sorpasso per Leoni

Il mercato si infiamma per un giovane talento italiano: la Juventus tenta il sorpasso per Leoni ai danni del Milan

Il mercato si infiamma per un giovane talento italiano, e la Juventus sembra decisa a fare sul serio. Secondo quanto riferito dal giornalista Giovanni Albanese sul suo profilo X, i bianconeri starebbero cercando di sorpassare la folta concorrenza, in particolare quella di Milan e Inter, per assicurarsi le prestazioni di Giovanni Leoni, giovane classe 2006 in forza al Parma.