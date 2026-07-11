Il mercato della difesa si accede sull'asse Milano-Torino. Il nome di Fikayo Tomori, infatti, è tornato di moda per la 'Vecchia Signora'. Con l'arrivo al Milan di Mario Gila, lo spazio per l'inglese potrebbe ridursi drasticamente. A questo, inoltre, si va ad aggiungere la questione contrattuale: Tomori scadrà nel 2027.

Milan, Tomori verso l'addio? Le ultime

Senza un rinnovo, per ilquesta sessione di mercato rappresenta l'ultima spiaggia per monetizzare ed evitare di perderlo a parametro zero. Come detto precedentemente, in quest'ottica ritorna di moda la Juventus. Secondo 'Gazzetta', i bianconeri hanno acceso i riflettori sull'inglese.

La Juventus si prepara a salutare Federico Gatti, ormai in uscita e, di conseguenza, hanno bisogno di un rinforzo nella retroguardia. Il profilo dell'ex difensore del Chelsea sembrerebbe quello più in linea con ciò che ricerca Luciano Spalletti.

Il corteggiamento della Juventus, però, non è una novità: i bianconeri avevano cercato il calciatore già un anno e mezzo fa, raggiungendo anche un accordo con il club rossonero. L'operazione, però, sfumò a causa del 'no' di Tomori stesso.

Prima la cessione e poi l'assalto

Oggi, però, la situazione è ben diversa. Nonostante un rendimento altalenante nelle ultime stagioni, Tomori ha un vantaggio enorme: conosce già molto bene la, e di conseguenza non ha bisogno di tempi d'inserimento.

La pista potrà sicuramente scaldarsi, ma prima servirà ufficializzare la cessione di Gatti. Solo a quel punto i dirigenti rossoneri potranno tentare l'assalto al calciatore del Milan: le prossime settimane, quindi si, prospettano molto calde.