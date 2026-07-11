Milan, lunedì inizia l'era di Amorim: i dettagli del raduno a Milanello | PM

Milan, Gila: "Ecco perché ho scelto il Milan. Sono molto emozionato"

Il Milan è pronto a ripartire per dare la caccia ai prossimi obiettivi stagionali. Con l'entusiasmo che hanno portato i nuovi acquisti e la guida tecnica affidata a Ruben Amorim, c'è grande attesa tra i tifosi per scoprire tutte le novità che ci saranno in squadra e dal punto di vista tattico. L'appuntamento segna ufficialmente l'inizio di un nuovo ciclo sportivo, caratterizzato da ambizioni rinnovate e investimenti molto importanti sul calciomercato, con un Gerry Cardinale sempre più al centro delle decisioni sul Milan.

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Tutti i dettagli sul primo raduno a Milanello e l'orario dell'allenamento

Lunedìprende il via la stagionedella Prima Squadra maschile del Milan. Si terrà infatti il raduno presso il centro sportivo di

Secondo quanto riscontrato da Stefano Brassi di Pianeta Milan, si potrà assistere al primo allenamento che si svolgerà sul campo esterno dalle ore 18. L’accesso al Centro Sportivo avverrà alle 17.30.

Il Milan si presenterà con già due colpi chiusi sul mercato: gli arrivi di Ramos e Gila hanno rinforzato la rosa in due ruoli molto cruciali. Il difensore spagnolo è da ieri un nuovo giocatore del Milan e, visto che non ha partecipato al Mondiale, sarà presente fin dal primo giorno di raduno.

La copertura LIVE di PianetaMilan per il debutto di Amorim

La redazione disarà in prima linea con contenuti video, aggiornamenti LIVE e tutto quello che ci sarà da sapere sul primo giorno della stagione con Ruben Amorim.

I primi allenamenti con il nuovo allenatore, quali saranno i piani tattici e le modalità di lavoro di Amorim, di chi sarà il primo gol nella partitella che inaugurerà la stagione e non solo. C'è tanta attesa per il primo giorno ufficiale della stagione 2026-27 del club rossonero.