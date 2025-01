Calciomercato Milan – Kolo Muani: PSG apre al prestito a una condizione

Il Milan, come scrive Calcimercato.com, sfida la Juventus per Randal Kolo Muani, attaccante in rotta con Luis Enrique e con il PSG. Al momento Giuntoli sarebbe in vantaggio, visto che si è mosso prima. Il sito rivela un'importante novità per l'attaccante francese: il Psg avrebbe deciso di aprire al prestito già durante il calciomercato di gennaio. Questo a una condizione, che sia un prestito ben pagato. Con la Juventus, i contatti starebbero andando avanti a piccoli passi, ma con fiducia.