Calciomercato Milan , i rossoneri potrebbero cambiare le proprie strategie con l'arrivo in panchina di Sergio Conceicao ? Il Diavolo potrebbe essere alla ricerca di un attaccante. Randal Kolo Muani , come scrive 'Il Corriere della Sera', potrebbe essere un giocatore importante di questo calciomercato invernale, visto che al momento è ai margini del PSG. Cristiano Giuntoli e Geoffrey Moncada starebbe monitorando la situazione, pur consapevoli che al momento il club francese non scende dalla richiesta di 60 milioni .

Calciomercato Milan - Kolo Muani, duello con la Juventus? Diavolo in vantaggio, ma serve...

Una cifra, come ricorda il quotidiano, che ovviamente è fuori mercato al momento tanto più che in corsa ci sono anche il Monaco, Tottenham e il Lipsia. Se ne potrebbe parlare a fine mese se i francesi apriranno al prestito. Probabilmente se l'attaccante potesse scegliere punterebbe sul Milan, visto i suoi trascorsi con Sergio Conceicao al Nantes. Un possibile vantaggio per il Diavolo, anche se non sarà facile convincere il club francese. Vedremo nelle prossime settimane.