Calciomercato Milan – Kjaer verso il rinnovo di contratto fino al 2023 | News

Stando a quanto riportato da 'calciomercato.com', l'avventura di Simon Kjaer con il Milan non terminerà nel 2022. Arrivato in prestito dal Siviglia nel gennaio del 2020 e poi acquistato a titolo definitivo per soli 3.5 milioni di euro, il difensore danese ha offerto delle grandi prestazioni con la maglia rossonera. Non a caso è stato Romagnoli, capitano della squadra, a perdere il posto da titolare a discapito di Tomori e non il calciatore ex Palermo. Maldini - che di difensori se ne intende - ha notato come Kjaer sia così importante non solo in campo ma anche all'interno dello spogliatoio. Insieme ad Ibrahimovic, è sicuramente uno dei più carismatici e con più leadership nel gruppo allenato da Pioli.

Proprio per premiare questo senso di appartenenza, oltre alle grandi prestazioni offerte sul rettangolo di gioco, la dirigenza si è già messa al lavoro per far rinnovare il contratto del danese. L'intenzione sarebbe quella di prolungare la sua permanenza al Milan di un altro anno, ovvero fino al giugno 2023. Maldini e Massara sanno bene che in una squadra così giovane c'è bisogno anche di gente d'esperienza come lo stesso Kjaer ma anche di Zlatan Ibrahimovic, anche lui ad un passo dalla firma del nuovo rinnovo con i rossoneri alla soglia dei 40 anni.

In attesa di capire come finirà questa stagione, Stefano Pioli gradirebbe molto la permanenza dei suoi uomini migliori. La dirigenza sa bene che per ritornare ai fasti di un tempo bisogna confermare i calciatori più importanti. E' vero, non sono ancora arrivate novità dalle parti di Donnarumma e Calhanoglu, ma del loro futuro si saprà qualcosa a fine campionato. Nel frattempo, l'allenatore rossonero può essere soddisfatto: la squadra sta disputando una grande stagione e questo è fondamentale per affrontare il futuro con più ottimismo. Un futuro che vedrà ancora al centro della difesa milanista Simon Kjaer.