Calciomercato Milan – Tre i nomi per l’attacco / News

In vista del prossimo calciomercato sono tre i giocatori nel mirino del Milan e di Maldini per l'attacco. Ecco di chi si tratta.

Stefano Bressi

La prossima sessione di calciomercato per il Milan avrà un obiettivo chiaro: rinforzare l'attacco. Zlatan Ibrahimovic sarà ancora al centro del progetto: lo svedese classe 1981 è pronto a rinnovare il proprio contratto per un altro anno. Al suo fianco, però, dovrebbe esserci un nuovo rinforzo. Paolo Maldini ha in mente di acquistare un grande attaccante, ma comunque a un prezzo non troppo alto. Un profilo che sia relativamente giovane, ma comunque esperto e pronto per giocare da titolare nel Milan, soprattutto in campionato. Sono tre, a quanto pare, i nomi su cui si sta concentrando l'attenzione di Maldini al momento e che si giocheranno il posto. Ecco di chi si tratta.

Il primo è Andrea Belotti, ma è anche il meno probabile. Il capitano del Torino ha il contratto in scadenza nel 2022 e ciò significa che la prossima estate o rinnoverà o dovrà essere ceduto. Al momento il bomber classe 1993 sta probabilmente aspettando di capire se riuscirà insieme alla propria squadra a raggiungere la salvezza. In tal caso, è molto probabile che arrivi la firma sul prolungamento. Perciò è probabile che il Toro continui a chiedere i 100 milioni della clausola rescissoria per lasciarlo andare. Diversa la situazione se i granata dovessero retrocedere. In quel caso il Milan potrebbe essere alla finestra, ovviamente a cifre molto più basse.

Il secondo nome è Dusan Vlahovic, che invece è quello che più suggestiona sia i tifosi che Maldini. Il serbo della Fiorentina è giovanissimo, essendo un classe 2000, e in questa stagione ha già dimostrato di poter fare grandi cose, raggiungendo quota 15 gol al momento in campionato. Numeri strepitosi per un ragazzo della sua età. Per lui la cessione in estate è quasi scontata: vuole passare in un grande club e ha il contratto in scadenza nel 2023. Ciò significa che questa è l'ultima sessione estiva per poterlo cedere a cifre importanti. Ecco perché la Fiorentina non farà sconti. Il Milan però non vuole spendere più di 25 milioni per lui al momento. Una cifra considerata troppo bassa. Non vanno esclusi perciò dei possibili scambi. La volontà del giocatore sarà anche molto importante e Vlahovic ha una venerazione per Ibrahimovic. L'idea di giocarci insieme potrebbe stuzzicarlo.

Infine c'è il prospetto giovane dall'estero, che può essere un acquisto probabile: Donyell Malen, olandese classe 1999 del PSV Eindhoven. Giovanissimo talento, è nel mirino di tantissimi club europei. In questo caso bisognerà pagarlo a prezzo pieno, che è comunque di 30 milioni. Una cifra assolutamente alla portata del club rossonero. Anche lui è uomo di Raiola, il che potrebbe, da un certo punto di vista, facilitare la situazione e aiutarlo a crescere vicino a Ibrahimovic. I contatti col procuratore sono già in corso.