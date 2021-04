Milan, Ibrahimovic al ristorante in zona rossa? Ecco la verità | PM

Si è diffusa la notizia secondo cui Ibrahimovic, attaccante del Milan, si sarebbe fatto aprire un ristorante in zona rossa, ma non è così.

Ovviamente, se così fosse, si sarebbe andati contro le restrizioni che impongono ai ristoranti di non poter servire i clienti ai tavoli. FanPage.it riporta la notizia fornita da una fonte anonima. La quale avrebbe anche precisato che il pranzo sarebbe costato 300 euro a testa (Ibrahimovic era insieme ad altre persone). Una situazione che andrebbe anche a stridere con il fatto che i dipendenti sono attualmente in cassa integrazione.

Ma non è così. Infatti, secondo quanto appreso da PianetaMilan.it, si è trattato di un incontro privato, di lavoro, con un numero limitato di persone. Zlatan non ha pranzato, ma è stato poco più di un'ora per discutere di business. Dunque, nessuna spesa, ma un semplice incontro tra amici per parlare di lavoro. Inoltre, oltre a non aver fatto aprire nessun ristorante, ricordiamo che Ibrahimovic segue un protocollo che lo tiene monitorato costantemente, nonostante abbia già avuto il Covid, come tutti i calciatori di Serie A.