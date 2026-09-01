Il calciomercato in uscita del Milan registra un'importante accelerazione nelle ultime battute della sessione estiva, definendo il futuro immediato di uno dei suoi giovani più promettenti. Secondo quanto appreso nelle ultime ore dalle principali indiscrezioni di via Aldo Rossi, il Südtirol ha vinto ufficialmente la corsa di mercato per assicurarsi le prestazioni sportive di Kevin Zeroli. Il centrocampista classe 2005 nativo di Busto Arsizio, inizialmente aggregato alla formazione del Milan Futuro guidata dal tecnico Sergio Navarro Barquero, era finito nel mirino di diverse realtà del calcio italiano, scatenando un vero e proprio derby di mercato. Alla fine, la società altoatesina è riuscita a superare la concorrenza di club prestigiosi come il Padova e il Vicenza, garantendo al calciatore una vetrina immediata nel campionato di Serie B.

I dettagli contrattuali dell'affare e il nodo del controriscatto rossonero

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Il ritorno in Serie B e la nuova avventura sotto la guida di Davide Possanzini

L'operazione che porta il giovane mediano a Bolzano è stata strutturata sulla base di una favore del club biancorosso. Restano invece da definire con esattezza gli ultimissimi dettagli burocratici relativi ai piani a lungo termine della dirigenza milanista: gli esperti di mercato stanno cercando di capire se i vertici del Diavolo siano riusciti a inserire nell'accordo una clausola di contro-riscatto o una percentuale sulla futura rivendita. Questa opzione permetterebbe al Milan di mantenere un controllo strategico sul cartellino dell'ex capitano della Primavera, evitando di perdere definitivamente un profilo di assoluta prospettiva cresciuto interamente nel proprio settore giovanile.Per Kevin Zeroli si aprono così le porte di una nuova, stimolante avventura nella serie cadetta, un campionato che ha già avuto modo di conoscere da vicino nel corso dell'ultima stagione calcistica. Il suo percorso recente lo ha visto infatti dividersi tra l'esperienza con il Monza, dove ha collezionato 5 presenze ufficiali, e il successivo trasferimento alla Juve Stabia, maglia con la quale è sceso in campo in 11 occasioni firmando anche 2 reti pesanti contro Modena e Padova. Il centrocampista è atteso in sede nella giornata di oggi per le visite mediche di rito e la successiva firma sul contratto, pronto a mettersi immediatamente a disposizione del suo nuovo allenatore, ex storico attaccante di Serie A che punta molto sulla sua freschezza atletica e sui suoi inserimenti offensivi.